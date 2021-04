Indien je het al vergeten zou zijn: volgende maand kunnen fans van de Resident Evil franchise niet één, maar twee nieuwe games verwelkomen. Uiteraard kijken velen al uit naar Resident Evil 8: Village, maar tegelijk zullen we ook aan de slag kunnen met de multiplayer titel Resident Evil Re:Verse. Voor die laatste game werd onlangs een beta gelanceerd, maar serverproblemen en talloze errors zorgden ervoor dat dit niet zo vlot verliep. Dat houdt Capcom echter niet tegen, want de Re:Verse beta is terug!

Vanaf vandaag (14 april) tot en met 16 april om 8.00 uur ’s ochtends kan je met de beta aan de slag. Er wordt echter wel van je verwacht dat je de beta al gedownload hebt, aangezien Capcom geen nieuwe spelers meer toelaat. Dit is, met andere woorden, een tweede kans om hun eerdere gefaalde poging goed te maken.

Zowel Resident Evil Re:Verse als Resident Evil 8: Village verschijnen op 7 mei. Meer over Resident Evil 8 kan je lezen in onze Alles Wat We Weten special.