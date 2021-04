We weten al geruime tijd dat er een nieuwe BioShock onderweg is, maar veel over de game zelf weten we niet. Sterker nog, we weten eigenlijk helemaal niets en sinds de officiële aankondiging in 2019 hebben we ook niets meer van de titel vernomen. Nu een kleine twee jaar later blijkt de game nog altijd in ontwikkeling te zijn en het zal ook nog wel even duren. Dit op basis van 2K Games die destijds aangaf dat de ontwikkeling enkele jaren zou duren.

De ontwikkelaar, Cloud Chamber, is nog altijd bezig met de game en nieuwe vacatures geven nu enigszins een hint naar hoe de nieuwe BioShock mogelijk ingericht kan worden. De ontwikkelaar heeft meerdere vacatures openstaan en bij de functie van senior schrijver staat het volgende: “die impactvolle, karakter-gedreven verhalen kan maken in een open wereld setting”.

In andere vacatures staat ook dat ze mensen zoeken voor het maken van systematische wereld momenten, het creëren van AI gedrag om een levende wereld te realiseren en een stedelijk menigte systeem. Dit klinkt heel erg alsof de nieuwe BioShock een open wereld zal bevatten, hoewel dat nog niet officieel bevestigd is.