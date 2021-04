Gisteren maakte Sony bekend dat de PlayStation 5 vandaag een nieuwe firmware update zou krijgen en inmiddels is die online gegaan. Het gaat om firmware update 21.01-03.00.00.38 die je nu voor de console kunt downloaden. Deze firmware update komt met diverse nieuwe mogelijkheden, waaronder de optie tot het opslaan van games op een externe harde schijf.

In het artikel van gisteren hebben we alle nieuwe features uitgebreid behandeld, dus voor meer informatie kun je daar terecht. Voor een korte samenvatting hebben we alle belangrijke punten nog even op een rijtje gezet:

Je kunt PS5-games op een externe USB-schijf opslaan

Share Play ondersteuning tussen PS4 en PS5

‘Request to join Game Sessions’ optie is toegevoegd

Verbeteringen voor Game Base

Snelle opties voor het muten van de chat

Individueel het geluid van partyleden qua chatvolume aanpassen

Pre-download van updates

Customize opties voor de bibliotheek

Verbeteringen voor Screen Zoom

Nieuwe Trophy instellingen en statistieken

De update is 902.3MB groot, dus het downloaden zal niet al te lang duren.