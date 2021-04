Eerder vandaag kon je al op de site lezen dat de nieuwe PlayStation 5 firmware update nu is te downloaden. In dat bericht staan de features die Sony vooraf gecommuniceerd heeft, zoals de mogelijkheid om games op een externe USB-schijf op te slaan. Op Reddit hebben gebruikers echter ook features ontdekt, waar Sony niet vooraf de nadruk op heeft gelegd, maar die desondanks toch erg welkom zijn.

Zo wordt HDR niet langer geforceerd. Je hebt nu een optie waarbij het alleen wordt toegepast als het ook daadwerkelijk wordt ondersteund. Met andere woorden: je kunt SDR games nu spelen zoals bedoeld, zonder een ‘nep’ HDR-effect. Voorheen kon je dat alleen omzeilen door HDR volledig uit te schakelen. Daarnaast is er nu ook ondersteuning voor 120Hz schermen met een 1080p-resolutie. Ideaal voor spelers die een pc-monitor gebruiken. Voor mensen met een tv is het echter nog wachten op VRR (Variable Refresh Rate).

Tot slot nog andere aangename feature. Het is nu mogelijk om je tv met je PlayStation 5 te synchroniseren. Als je dat instelt gaat de tv automatisch aan en schakelt de tv naar het juiste kanaal zodra je de PlayStation 5 aanzet. Je kunt het ook zo instellen dat de tv uitgaat zodra de PlayStation 5 in ruststand gaat. Mocht je een Nintendo Switch hebben, dan is het een beetje te vergelijken met het daarop werkt. Je vindt deze feature in de opties terug onder HDMI link.