Hoewel we al een ware stortvloed aan details over de Legendary Edition van Mass Effect hebben gehad, doen uitgever Electronic Arts en ontwikkelaar BioWare er nog een flinke schep bovenop. In een nieuw artikel wordt er zeer uitgebreid op de visuele verbeteringen van de aanstaande remaster ingegaan. Voor wie geen zin heeft om een grote lap tekst te lezen, afbeeldingen te vergelijken en met sliders te spelen, is er ook een nieuwe video uitgebracht die het samenvat.

Inmiddels heeft Mass Effect: Legendary Edition de gouden status bereikt. De game komt op 14 mei voor de PlayStation 4, Xbox One en pc uit. Mocht je toch nog twijfelen, dan helpt wellicht het volgende artikel om een besluit te maken. Immers hebben wij de Mass Effect: Legendary Edition reeds in actie gezien. Zijn jullie te spreken over de verbeteringen en is het nogmaals tijd om met Commander Shepard op pad te gaan of zijn jullie al die remasters helemaal beu?