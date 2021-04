In de laatste maand van het vorige jaar verscheen Call of the Sea voor de pc en de Xbox-consoles. Deze adventure/puzzeltitel zal volgende maand ook uitkomen voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Call of the Sea speelt zich af in 1930 en jij speelt als Norah, die op zoek gaat naar de vermiste expeditie van haar man. Hiervoor moet zij uitwijken naar een eiland in de Zuidelijke Grote Oceaan. Hier zal ze op onderzoek moeten gaan en vele puzzels moeten oplossen om tot antwoorden te komen.

De pc- en Xbox-versie van deze adventure/puzzelgame werd goed ontvangen door de pers. PS4- en PS5-bezitters kunnen in mei zelf gaan bepalen of dit ook geldt voor hun console.