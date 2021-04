Al weken gaan er geruchten over een grote verandering voor Call of Duty: Warzone. Een nieuwe map, een verandering van de huidige map, een totale vernietiging… noem het allemaal maar op. Het is een interessante ontwikkeling en het heeft iets met de zombies te maken die al een aantal weken her en der in Verdansk te vinden zijn.

Met het aflopen van het tweede seizoen lijkt er veel te gaan gebeuren en alle ogen zijn nu op 21 april gericht. Dit naar aanleiding van teasers nu vanuit de ontwikkelaar die stelt dat ‘het einde nabij’ is. Dit gelinkt aan hetzelfde scherm dat je bij de Zombie Containment Computers kunt vinden, dus er staat iets rondom zombies op stapel.

Verder heeft Activision bouwhelmen naar influencers gestuurd met daarbij een verwijzing naar dezelfde datum, 21 april. Het gaat waarschijnlijk om een in-game evenement en dat zal om 21.00 uur ’s avonds plaatsvinden. Mogelijk in de vorm van een speelbaar evenement, dit in vergelijkbare opzet als hoe Call of Duty: Black Ops Cold War in Warzone onthuld werd vorig jaar.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1382015773741289483