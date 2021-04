Assassin’s Creed: Valhalla bleek weer een prima game te zijn in Ubisofts topfranchise, en met de aankomende uitbreidingen zijn we voorlopig ook nog wel even bezig met rondzwerven in Engeland. Toch mogen we ons gaan afvragen welke richting de franchise met de volgende game op gaat. De vraag naar Assassin’s Creed in Japan is er al heel lang, maar als het aan Alain Mercieca ligt, is dat voorlopig niet aan de orde.

De senior writer van de Assassin’s Creed games zou namelijk graag Brazilië en de inca’s willen verkennen, dit laat hij weten in gesprek met The Gamer. Hoewel de games eerder Zuid-Amerika bezocht hebben, is er volgens Mercieca nog veel meer uit deze regio te halen en neigt hij naar Brazilië.

‘On a grander scale I do feel there is a rich tapestry of culture in South America that the brand has yet to explore fully. From the Incas to the Spanish Conquistadors, it is a very fascinating time. Though Black Flag did touch on some of it, I’m feeling more the Brazil region.’

Ook gaf hij aan interesse te hebben in een veel kleiner gebied, namelijk het eiland Malta. Hier zou hij graag een verhaal willen vertellen wat gaat over ‘het einde van een kleine groep krijgers in een verloren maatschappij’. In principe kan het verhaal van Assassin’s Creed – door de Animus – alle kanten op en er zijn gelukkig nog genoeg werelddelen om te verkennen.

Waar zou jij de volgende Assassin’s Creed willen zien?