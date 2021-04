The Elder Scrolls V: Skyrim is voorzien van vele verschillende mods, maar één van de meest indrukwekkende is The Forgotten City. De makers hiervan hebben de mod verder uitgewerkt en deze zal aankomende zomer als volledige game beschikbaar worden gesteld.

The Forgotten City wordt omschreven als een ‘volwassen verhaal gedreven avontuur’. Jij speelt als een tijdreiziger die terecht is gekomen in het tijdperk van het Romeinse Rijk. De omgeving waar je je in bevindt is een geheime ondergrondse stad waar drieëntwintig mensen wonen. Zij moeten zich houden aan één gouden regel, anders gaat iedereen dood. Maar wat is deze regel?

Door continu terug te gaan in de tijd moet je erachter zien te komen wat er precies gaande is in de geheime stad. De beslissingen die je neemt tijdens je avontuur kunnen echter grote gevolgen hebben.

The Forgotten City zal deze zomer uitkomen voor onder andere de PlayStation 4 en PlayStation 5. Het bekendmaken van de ‘release window’ wordt vergezeld van een trailer, die je hieronder kunt checken.