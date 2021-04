De marketing van Hood: Outlaws & Legends is op volle toeren bezig, zo hebben we recent al veel nieuws voorbij zien komen. We konden kennismaken met personages zoals de Brawler en onlangs hebben we de maps Outpost en Graveyard gezien. Nog steeds geen idee wat de game nu precies inhoudt? Dan is deze trailer een handig hulpmiddel voor jou.

Deze trailer legt namelijk min of meer uit wat je moet doen tijdens je missie. Zo moet je een kasteel infiltreren, een sleutel zoeken, de kluis plunderen en dan heelhuids de veroverde buit naar een veilige locatie brengen. Je speelt echter tegen een ander team van vier spelers en ook zij hebben hun pijlen gericht op deze onweerstaanbare schatkist. Verder is de sheriff uit op bloed, waardoor dat ook een factor is waar je rekening mee moet houden.

Hood: Outlaws & Legends ligt op 10 mei in de schappen.