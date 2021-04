In een poging om bewuster om te gaan met het gebruik van plastic gaat Sony aankomend jaar in Europa proefdraaien met hoesjes van polypropyleen. Dit materiaal is gemaakt van gerecycled industrieel afval en Sony hoopt zodoende een ‘groenere’ productlijn op te zetten. Dit laat het Japanse bedrijf weten via een blogpost op hun website.

Sony zegt dat ze erg trots zijn dat de verpakking van de PlayStation 5 tussen de 93 en 99 procent vrij is van plastic, en is bijvoorbeeld overgestapt naar karton in plaats van polystyreen. Kieren Mayers – Director of Environment and Technical Compliance bij PlayStation – zegt dat dit een eerste stap is in het verminderen van plastic in hun producten en dat Sony blijft kijken naar innovaties en mogelijkheden om het gebruik verder te verminderen.

Het is nog niet duidelijk waar in Europa en wanneer Sony dit jaar met deze proef gaat beginnen.