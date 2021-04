We weten al bijna een jaar dat RaceWard Studio bezig is met RiMS Racing, maar de game is nu pas officieel onthuld. Er is ook direct een releasedatum gegeven voor de motorrace simulator en deze is voorzien van een nieuwe trailer. De trailer kan je onder dit bericht bekijken.

Nacon liet eergisteren weten dat zij de komende dagen meer informatie zouden delen over een aantal racegames en dat hebben ze dan ook gedaan. Dezelfde dag werd WRC 10 aangekondigd en nu is RiMS Racing officieel onthuld. Deze game zal op 19 augustus beschikbaar worden gesteld voor de PlayStation 4 en PlayStation 5, die volgens de ontwikkelaar een unieke ervaring zal bieden.

Met RiMS Racing is het zaak om zowel goed te kunnen rijden als goede technische vaardigheden te hebben. Het innovatieve technisch managementsysteem zorgt er voor dat je elk onderdeel tot in de kleinste puntjes kunt optimaliseren. Je kunt ook het gedrag van je motor in realtime analyseren, zodat je weet wat je aan moet passen.

Je raceskills kan je weer testen op tien verschillende circuits, waaronder Silverstone Circuit, WeatherTech Raceway Laguna Seca en Suzuka Circuit. Daarbuiten kan je rijden op vijf wegenroutes die zich bevinden in de Verenigde Staten, Noorwegen, Australië, Spanje en Italië.