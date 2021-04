De bodem van de oceaan kent natuurlijk allerlei geheimen en we weten bij lange na nog niet wat er in de duistere dieptes te vinden is. In 2014 verscheen Subnautica, waarin je als verkenner de flora en fauna van deze dieptes kon onderzoeken. Wat je allemaal kunt verwachten in Subnautica: Below Zero is nog niet duidelijk, maar de onderstaande trailer belooft wel veel kleurrijke gevaren.

Deze cinematische trailer geeft een leuk beeld van wat voor wezens je kunt verwachten en de gevaren die zij met zich meebrengen. De trailer kent een leuke stijl van humor en brengt op een luchtige wijze de wereld van deze zeewezens naar buiten.