In het verleden dook de titel Maskmaker al meerdere keren op. Vorig jaar werd de game echt aangekondigd, maar sindsdien horen we maar weinig over deze magische vr-titel. Deze kleurrijke en creatieve game verschijnt echter sneller dan je denkt, want de game zal al op 20 april beschikbaar zijn.

Volgende week dinsdag kan je dus aan de slag met het maken van je eigen magische maskers. Maak gebruik van verschillende kleuren en materialen om jouw maskers samen te stellen. Wanneer je deze vervolgens opzet zal je je plots in een nieuwe wereld begeven waar allerlei avonturen op jou staan te wachten.

Hieronder kan je ook nog een nieuwe trailer bekijken die meer over Maskmaker vertelt.