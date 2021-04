Assassin’s Creed: Valhalla krijgt naar goede gewoonte twee grote uitbreidingspakketten, die de speelduur van de game verder zullen opkrikken. De eerste DLC – Wrath of the Druids – brengt gamers naar Ierland, terwijl afsluiter The Siege of Paris zich in – hoe kan het ook anders? – Frankrijk afspeelt. Klinkt best goed, vinden wij. Al zal je op de eerste uitbreiding langer moeten wachten dan gedacht.

Wrath of the Druids zou oorspronkelijk op 29 april ten tonele verschijnen. Ubisoft heeft echter op Twitter laten weten dat ze de uitbreiding twee weken hebben uitgesteld, naar 13 mei om precies te zijn. Ze willen een zo geraffineerd mogelijke ervaring bieden en dat kan enkel met meer tijd om de puntjes op de i te zetten. Beter laat en goed, dan op tijd en matig? Daar valt alleszins iets voor te zeggen.

To deliver a more refined experience, we’re sharing that:

⛰️Wrath of the Druids will now release on May 13

📝We’re working on an article to provide transparency and share insights on our dev process

Thanks for your patience. Keep an eye on our social channels for future news! pic.twitter.com/aQUPR8cWNV

