Battle Royale is en blijft een immens populaire spelmodus. Kijk maar naar de hoeveelheid gamers die obsessief het eiland in Fortnite afschuimen, of avond na avond Verdansk onveilig maken in Call of Duty: Warzone. En dan heb je natuurlijk ook nog Apex Legends, de Battle Royale titel van Respawn Entertainment, die onlangs een opmerkelijke mijlpaal wist te behalen.

De ontwikkelaar laat namelijk trots weten dat Apex Legends de kaap van 100 miljoen unieke spelers overschreden heeft. Een ronduit indrukwekkend cijfer, zeker als je in acht neemt dat de game nog maar iets meer dan twee jaar in de virtuele winkelrekken ligt. Om deze prestatie te vieren, heeft Respawn een video in elkaar gestoken. Geïnteresseerden kunnen die hier bekijken.