Het is al even bekend dat Days Gone naar de pc zou komen en hoewel wij de game natuurlijk op de PlayStation 4 gespeeld hebben of spelen op de PlayStation 5, is dit alsnog een interessante release. Mocht je over een dikke pc beschikken en je zou de game nog niet gespeeld hebben, dan is dit natuurlijk een mooie kans. Dit is vanaf 18 mei mogelijk, zo heeft Sony vandaag via het PlayStation Blog laten weten.

Bij deze releasedatum aankondiging heeft de ontwikkelaar ook gelijk een trailer gedeeld waarin pc-footage te zien is en die de features uitlicht. De pc-versie komt immers met een aantal specifieke mogelijkheden. Denk aan ondersteuning voor een 21:9 ultra-wide monitor. Ook kan de game met diverse controllers gespeeld worden en er zijn diverse aanpasopties met betrekking tot de visuele kwaliteit van de game. Check de trailer hieronder.

Met deze release op pc lijkt het nadien stil te worden rondom Days Gone. Een vervolg zit er immers vooralsnog niet in, omdat Sony dat niet als haalbaar ziet. De studio achter Days Gone is echter wel bezig met een nieuwe game, die zich wederom in een open wereld zal afspelen. Dit blijkt uit vacatures.