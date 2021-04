Er zijn al veel details gedeeld van Resident Evil 8: Village, maar Capcom heeft klaarblijkelijk nog genoeg te vertellen over de game. Er is namelijk een nieuwe video van het nieuwste deel verschenen die zich focust op het upgraden.

Buiten het opwaarderen van je wapens kan je ook de hoofdrolspeler zelf ‘upgraden’. Om dit te doen moet je jacht maken op dieren die je tijdens je avontuur tegen zal komen. Het vlees dat je hierbij buitmaakt kan je gebruiken om maaltijden te bereiden die je sterker maken.

Hoe dit exact in zijn werk gaat, plus hoe je wapens opwaardeert is te zien in de onderstaande video.