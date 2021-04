Week nummer 15 van 2021 zit er alweer op en dat brengt ons zoals gebruikelijk bij een overzicht van alle content die nieuw in de PlayStation Store is verschenen. Deze week zijn het vooral games voor de PlayStation 4 die zijn uitgekomen, maar dat maakt het niet minder interessant.

Als we naar de PlayStation 5 kijken, dan zien we natuurlijk de beta voor de PS5-versie van Final Fantasy XIV. Verder mogen we de demo van Resident Evil 8: Village uiteraard niet vergeten, die beschikbaar is om te pre-loaden. Dat en nog veel meer deze week in de PlayStation Store.

PS5 Games

Drowning – €2,99

PS4/PS5 Games

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark – €12,99

MLB The Show 21 – €69,99

MLB The Show 21 Digital Deluxe Edition – €99,99

MLB The Show 21 Jackie Robinson Edition – €84,99

Kingdom of Arcadia – €5,99

Heal: Console Edition – €5,99

PS4 Games

Poison Control – €39,99

Cybxus Heart – €4,99

BraveMatch – €4,99

Tri6: Infinite – €7,99

MLB The Show 21 – €59,99

ALVO VR – €34,99

Pocoyó Party – €29,99

Tools Up! – The Renovation Spree Bundle – €26,99

Savage Halloween – €4,99

SaGa Frontier Remastered – €24,99

Hitchhiker – €19,99

ASTRO AQUA KITTY – €12,99

Frane: Dragons’ Odyssey – €14,99

The Drone Racing League Simulator – €9,99

Arcade Archives Frisky Tom – €6,99

Demo’s & beta’s