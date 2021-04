Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat Sony Days Gone 2 af heeft gekeurd tot chagrijn van Sony Bend. Een flink aantal gamers werden ook niet vrolijk van dit nieuws en zijn daarom een petitie gestart.

De petitie is in het leven geroepen om Sony alsnog over te halen om Days Gone 2 groen licht te geven. Het is de bedoeling om 25.000 digitale handtekeningen op te halen en op het moment van schrijven gaat de teller naar de 16.000 stuks toe. Wil je hier ook aan meewerken, dan kan je dat hier doen.

Mocht Sony ooit groen licht geven, dan zal het nog wel even duren. Dit omdat Bend Studio momenteel werkt aan een compleet nieuwe game, zoals laatst gemeld.