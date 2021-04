Oddworld: Soulstorm is sinds vorige week beschikbaar en er wordt sindsdien hard gewerkt aan updates voor de game. Zo verscheen update 1.06 vrij recent nog en deze pakte onder andere de AI in de game aan. In datzelfde bericht werd al duidelijk dat de volgende update 1.07 op komst was en deze is nu beschikbaar om te downloaden.

Deze update maakt korte metten met een aantal bugs en problemen. Zo wordt opnieuw de AI verbeterd en het gaat dit keer specifiek om Sligs. Ook worden er een aantal zaken aangepast die met het menu en de opties te maken hebben. Hieronder kan je alle aanpassingen van update 1.07 nalezen.