Eergisteren werd er een nieuwe firmware-update beschikbaar gesteld voor de PlayStation 5, die verschillende nieuwe functies met zich meebracht. Als je na het installeren de console opnieuw aanzette, kreeg je ook te zien dat er een nieuwe update was voor de DualSense. Dit stond echter niet in de patch notes, dus de vraag was even wat deze update nu precies heeft verbeterd. Dat is nu ook bekend.

Als je PS4-games hebt gespeeld op de PS5, dan ben je er hoogstwaarschijnlijk achter gekomen dat de rumble niet echt lekker werkt. De controller gaf een zwakke vibratie en daar bleef het bij. Een duidelijk verschil ten opzichte van de DualShock 4 als je de games op de PS4 speelde. De nieuwe update verbeterd dit en nu krijg je met de DualSense hetzelfde gevoel als wanneer je met een DualShock 4 zou spelen.