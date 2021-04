Vorige maand kreeg Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 eindelijk een nieuwe releasedatum en de game staat nu gepland voor 4 juni. De aankondiging van deze releasedatum ging ook gepaard met de eerste gameplaybeelden en het is nu wachten op meer nieuws. CI Games heeft de setting van de game intussen wel onthuld en we gaan naar een fictief land in het Midden-Oosten.

In Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 zal je als Raven een heleboel doelwitten moeten uitschakelen in Kuamar. Dit land wordt geteisterd door een dictatoriaal regime dat nergens voor terugdeinst, waardoor het land vervallen is in een grote hoop ellende. De onderstaande trailer laat meer zien van Kuamar en toont hoe jij je ongezien kunt voortbewegen in het land. Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 verschijnt voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.