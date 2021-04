Velen onder ons kijken er al een tijdje naar uit, maar daar is dan eindelijk het heugelijke nieuws. F1 2021 zit eraan te komen en zal verschijnen op 16 juli op zowel de PS4 als de PS5. Dit zal de eerste game van Codemasters zijn, nadat ze overgenomen werden door EA. Zoals je hier eerder al kon lezen, is er al het één en het ander gelekt over de nieuwe Formule 1-game.

Zo zal je kunnen genieten van een epische reis in de nieuwe verhaalmodus genaamd Braking Point. Werk je op via de Formule 2 naar de grote jongens van de Formule 1 en ook ditmaal zal Devon Butler, onze beruchte rivaal uit F1 2019, terug van de partij zijn. Er is ook naar de community geluisterd en zo zal je nu je carrière ook in coöp kunnen spelen.

Verder is er ook een nieuwe optie toegevoegd, genaamd Real-Season Start, waarbij je jouw virtuele seizoen op elk moment in het seizoen kan beginnen met de huidige standen uit het wereldkampioenschap. Stel Hamilton zou tweede staan na de Britse Grand-Prix op 18 juli, dan kan jij met hem de rest van het seizoen rijden en met hem alsnog naar zijn 8ste wereldtitel racen.

Tot slot blijven de ondertussen bekende modi zoals My Team en de carrièremodus gewoon aanwezig. Andere features, waaronder schaalbare opties voor rijhulpmiddelen, coureursstatistieken en multiplayer, zullen ook uitgebreid worden. Spelers die de PS4-versie aanschaffen, zullen trouwens gratis kunnen overschakelen op de visueel sterkere PS5-versie van de game.

Wij kijken alleszins reikhalzend uit naar 16 juli, zeker na het zien van de onderstaande trailer. Jullie ook?