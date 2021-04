Team Orochi heeft er een nieuwe kracht bij voor de game The King of Fighters XV. Shermie zal namelijk hun gelederen komen versterken. Teambaas Yashiro Nanakase zal tevreden zijn dat hij Shermie, bijgenaamd Roaring Lightning, aan zijn zijde zal hebben. Mocht je Shermie nog niet in actie gezien hebben, bekijk dan zeker de onderstaande trailer.