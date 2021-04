We hebben al van alles voorbij zien komen in Dreams, waaronder diverse Sonic fan-games. Maar dit project brengt alle charme van het Dreamcast tijdperk met zich mee, in het bijzonder natuurlijk Sonic Adventure. Een tweekoppig team wat zichzelf 17 Celsius Productions noemt heeft deze game gemaakt. En blijkbaar valt het ook nog eens erg goed in de smaak binnen de Dreams community.

In slechts 48 uur hebben Dreams spelers al twee jaar aan speeltijd in deze game zitten. Een heel bijzondere prestatie, maar we vinden het ook niet gek als we de gameplay beelden bekijken. De game heet simpelweg Sonic Adventure Dreams Edition. Mocht je hem nu zelf ook willen checken, dan voeg je hem toe aan jouw speellijst via deze link.