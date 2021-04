De Franse uitgever Ubisoft is jaarlijks een van de partijen geweest die een persconferentie organiseerde op de E3. Met het annuleren van de fysieke beurs vorig jaar besloot Ubisoft om een digitaal evenement in het leven te roepen onder de noemer ‘Ubisoft Forward’. In 2020 hebben we uiteindelijk twee edities gehad en dat is inmiddels een lange tijd geleden.

Maar ook dit jaar heeft Ubisoft weer het nodige te melden en dat gaan ze bij de derde editie doen. De uitgever heeft aangekondigd dat de volgende Ubisoft Forward gepland staat voor 12 juni en dat om 21.00 uur ’s avonds.

Verdere details hebben we niet, maar het is aannemelijk dat we een deep dive krijgen in Far Cry 6, dat de nieuwe Rainbow Six aan bod komt en wellicht zal de spotlight ook nog even op Riders Republic gezet worden. Vanzelfsprekend zullen we het live coveren en de livestream kan je hier natuurlijk volgen.