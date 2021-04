Diverse mensen in onze community hadden al geklaagd over dit probleem en ook wij zelf hebben er last van ondervonden. Op sommige momenten begon de PlayStation 5 veel kabaal te maken, specifiek de Blu-ray speler. Hoewel dit waarschijnlijk met de disk authenticatie te maken heeft, begon de PlayStation 5 af en toe ook als een gek te brommen als je gewoon in de menu’s zat of zelfs een gedownloade game aan het spelen was.

Dit probleem was al enige tijd bekend, maar diverse gebruikers melden nu dat sinds de grote update van 14 april dit probleem goed is verholpen. Let op: De PlayStation 5 doet nog steeds de disk checks, maar het geluid wat hierbij wordt geproduceerd is nu een stuk minder aanwezig. Dat melden diverse PlayStation gamers op Reddit, maar ook was het ons al opgevallen dat onze console plots toch wat stiller is geworden. Een mooie bijkomstigheid van deze update dus.