Het Formule 1 seizoen zag er in 2020 anders uit dan vooraf gepland en dit is allemaal te danken aan de wereldwijde pandemie. Als gevolg hiervan werden verschillende circuits bezocht die aanvankelijk niet op de kalender stonden, maar voor de game F1 2020 was dat geen optie. Dit omdat nieuwe circuits toevoegen een tijdrovend proces is.

F1 2021 is nu officieel aangekondigd en ook dit jaar ziet de kalender er weer anders uit dan voor de pandemie. Deze keer zal Codemasters de game wel meer up-to-date maken qua circuits, zo zullen Portimão, Imola en Jeddah aanwezig zijn in de racegame, maar er zit een addertje onder het gras.

Het ziet er niet naar uit dat Codemasters deze circuits op tijd klaar heeft, daardoor verschijnen deze drie banen pas na de release van de game. Dit als downloadbare content, dus spelers zullen er iets langer op moeten wachten. Het goede nieuws in dit verhaal is dat de content gratis zal zijn.