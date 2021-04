We weten inmiddels allemaal dat er iets groots te gebeuren staat in Verdansk van Call of Duty: Warzone. Sinds een paar weken vliegen er raketten over en weer, de zombies teisteren verschillende gebieden en zo nu en dan komen er noodberichten voorbij. Alles lijkt te hinten naar een grootschalige vernietiging van de map, maar daar komen we volgende week pas achter.

Om de spanning op te voeren zijn er nu zones op de map die niet langer toegankelijk zijn. Het betreft hier zogeheten ‘Radiation Zones’, die je wel kunt betreden maar echt gezond is het niet. De zones bevinden zich nu bij Prison en Shipwreck, de eerste twee locaties waar de zombies zich bevonden.

Als je te lang in deze gevaarlijke zone vertoeft is het niet game over, maar zul je veranderen in een zombie. Boeiende ontwikkelingen dus en je kan dit nu zelf in Warzone ervaren. Het derde seizoen van Call of Duty: Warzone gaat op 22 april van start.

Breaking: Ship Wreck & Prison in Verdansk are no longer fully accessible….trying to land there puts you into a nuclear area where you take damage. #Warzone pic.twitter.com/cJ274XyQh7

CONFIRMED: If you die in the new radiation zones in #Warzone you will be turned into a zombie with the same abilities as the Haunting in Verdansk Halloween Event!

I’ve seen people also not become a zombie and claim they only lose their gulags however. pic.twitter.com/QLEj3dHYoi

— ModernWarzone ☢️ (@ModernWarzone) April 15, 2021