De tweede Resident Evil Showcase opende gisteren de debatten met het nodige vuurwerk: een gloednieuwe trailer van Resident Evil 8: Village. De trailer richtte zich vooral op het nog steeds erg vage verhaal, waarbij enkele figuren eindelijk uit de schaduw naar voren leken te treden.

Een echt duidelijk zicht op het plot van Resident Evil 8 hebben we uiteraard nog niet. Wat we zien en horen, is echter zonder twijfel veelbelovend. Zo passeert het woord ‘Lycan’ (weerwolf) de revue en blijkt held van weleer Chris Redfield meer dan ooit een dubieuze rol te spelen.

We zijn benieuwd hoe Ethans helletocht door het titulaire dorpje precies zal verlopen. In afwachting van de releasedatum – die toch met rasse schreden dichterbij komt! – kan je in onze Alles Wat We Weten special terecht voor meer informatie.