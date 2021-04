De eerste Resident Evil 8: Village demo kwam exclusief naar de PlayStation 5 en maakt daar vooral indruk als technical showcase. Veel daadwerkelijke gameplay kregen we niet voorgeschoteld, maar we konden wel de sfeer opsnuiven en met eigen ogen zien wat voor grafische toeters en bellen Capcom voor ons in petto had. De uitgever en ontwikkelaar komt nu echter zijn belofte na om nog voor de release ook mensen zonder PS5 de kans te geven om Resident Evil 8 uit te testen.

De tweede demo bevat alle elementen die de franchise groot gemaakt hebben: horror, actie, exploratie en item management. Hij zal zowel op de vorige als op de huidige generatie consoles beschikbaar zijn. Al moet je wel de data goed in het oog houden: de demo is namelijk slechts tijdelijk beschikbaar en wel op zeer specifieke momenten. Op 2 en 3 mei krijgen gamers namelijk 24 uur de tijd om exact 60 minuten in de game te duiken en het kasteel en/of titulaire dorpje te verkennen.

PlayStation bezitters (zowel 4 als 5) krijgen echter al eerder toegang tot beide omgevingen. Deze ‘early access modus’ wordt “Eight Hours in Village” genoemd. Als je aan deze early acces wenst deel te nemen, wordt je ervaring in twee gesplitst. Tussen 18 en 19 april krijg je acht uur de tijd om het dorpje uit de game te verkennen; tussen 25 en 26 april geldt hetzelfde voor de kasteelomgeving. Best uniek, dus. En het ideale middel om de honger naar de uiteindelijke game weer even te stillen.

Als je meer wilt lezen over Resident Evil 8: Village, dan verwijzen we je graag door naar onze Alles Wat We Weten special.