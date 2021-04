Resident Evil doet er al jaar en dag alles aan om gamers ook na de aftiteling aan het spelen te houden. Een modus die daar o.a. in deel 4, 5 en 6 aardig in slaagde, was Mercenaries. Hierin kregen gamers gedurende een bepaalde tijd een hoop zombies en ander gespuis voor de kiezen. Het doel? Overleven zolang de timer liep en als het even kon ook een zo hoog mogelijke score bij elkaar knallen. In het minder actiegerichte Resident Evil VII blonk de modus echter uit door zijn afwezigheid.

Logisch, trouwens. Resident Evil VII greep terug naar de roots van de franchise in het horrorgenre en een explosieve spelvorm als Mercenaries had niet echt in dat plaatje gepast. Capcom heeft de modus voor Resident Evil 8: Village echter opnieuw in het leven geroepen. Op de Showcase bleek bovendien dat Mercenaries dit keer een nóg diepere ervaring beloofde te worden, met wapens die je naar harenlust kan tweaken en vaardigheden die je ervaring aardig beïnvloeden.

De onderstaande video toont gameplaybeelden met bijbehorende uitleg. Wil je je nog beter informeren over Resident Evil 8: Village, dan raden we je aan om onze Alles Wat We Weten special grondig door te spitten.