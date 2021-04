We weten al een tijdje dat Capcom en Netflix enthousiast de handen in elkaar geslagen hebben om een reeks gebaseerd op Resident Evil te maken. De geanimeerde serie – die de omineuze ondertitel Infinite Darkness draagt – draait rond Leon Kennedy en Claire Redfield, die een zombie-uitbraak in het Witte Huis moeten zien te overleven.

De reeks kreeg op de Resident Evil Showcase een eerste teaser, die je hieronder kan bekijken. Ook belangrijk: één van de producers benadrukte dat de president die Leon in de serie moet beschermen de vader is van Ashley Graham, een voornaam personage uit het inmiddels klassieke Resident Evil 4. En je weet wat dat betekent…

Als dit namelijk geen nadrukkelijke hint is dat die Resident Evil 4 remake er nu echt zit aan te komen, weten wij het ook niet meer. Geniet van de trailer.