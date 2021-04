Afgelopen donderdag rond middernacht heeft Capcom een livestream uitgezonden, waarin de laatste nieuwtjes omtrent Resident Evil werden besproken. Waar het vooral om draaide was een nieuwe trailer van Resident Evil 8: Village en de aankondiging van de nieuwe demo. Zoals eerder werd verteld door Capcom zou deze demo meer actie bevatten dan de visual showcase, die eerder dit jaar te downloaden was. Zoals met de Resident Evil 2 Remake demo, is ook de aankomende demo van Resident Evil 8 van tijdelijke aard.

De demo wordt op drie verschillende momenten uitgebracht. De volledige demo waarin je een uur lang kan rondrennen wordt in mei gelanceerd voor alle platformen. PlayStation 4 en 5 bezitters kunnen de demo, die vooraf opgesplitst wordt in tweeën, een stuk eerder spelen dan de andere platformen. Maar ook hier weer, binnen een beperkte tijdspanne waarbij de demo ook nog eens van zeer beperkte speelduur is.

Capcom creëert hiermee een kunstmatige schaarste, want normaal gezien gooit een uitgever een demo gewoon in de PlayStation Store en kan een consument dit zo vaak en zo lang spelen als diegene dat wil. Althans, vroeger was dat zeer normaal. Dit boost natuurlijk de interesse en betrek daar ook nog eens het huidige internetlandschap met streamers en andere content creaters bij, die een behoorlijk publiek kunnen bereiken. In dat geval heeft Capcom op deze manier een effectieve manier van marketing.

Nintendo speelt hier al langer zo op in. Demo’s zijn een beperkt aantal keren te spelen, waarna je buitengesloten wordt van de content en je de game dient aan te schaffen. Het wordt helemaal een grijs gebied wanneer volledige versies van games beperkt aangeboden worden. Nintendo heeft dit al gedaan met Super Mario 3D All-Stars voor de Switch, die eind maart uit de schappen is getrokken en ook in de eShop niet meer te verkrijgen is. Als consument word je dus geforceerd een keuze voor aanschaf te maken binnen een bepaald tijdsbestek, terwijl de behoefte naar zo’n product op dat moment niet aanwezig hoeft te zijn.

Dit concept baart ons zorgen, want qua sales werkt het wel. Een game beperkt aanbieden zorgt er uiteindelijk voor dat gamers het gaan aanschaffen, misschien ook wel wanneer ze dit eigenlijk niet willen. De sales van de Mario collectie waren bijvoorbeeld in maart torenhoog en laat dat nou goed zijn voor de fiscale cijfers van Nintendo, omdat in die periode het fiscale jaar ook werd afgesloten.

Maar wat Nintendo met Mario kan doen, kunnen andere bedrijven ook doen. En hier komt onze angst om de hoek kijken in de zin van dat meer bedrijven dit gaan doen. De demo’s van Resident Evil hebben bewezen dat de hype alleen maar toeneemt bij beperkte toegang. Maar ook Nintendo heeft laten zien dat er genoeg aandacht is omtrent een game die voor beperkte tijd aangeboden wordt. Gezien Super Mario 3D All-Stars een remaster/remake was van oude Mario games, was dit misschien ook een mooie test voor iets groters?

Wat vinden jullie? Bestaat er een kans dat grotere bedrijven vaker kunnen stunten met het beperkt aanbieden van games? Want laten we eerlijk wezen, sommige grote (Triple-A) games halen de meeste sales in een kort tijdsbestek, laten we zeggen een half jaar maximaal, en dan komt er een nasleep met een sale hier en daar. Stel Sony zegt: we brengen God of War: Ragnarok uit, enkel voor een jaar en daarna kan je de game nergens meer verkrijgen. De in potentie (pakweg) 15 miljoen sales die ze in een tijdspanne van 3 jaar verwachten, kunnen ze hierdoor inkorten naar een termijn van een jaar. Voor een bedrijf is dat natuurlijk geweldig voor de cijfers.

Voor de consument is dit een stuk minder aantrekkelijk, omdat je dan naar een snellere aankoop gepusht wordt. Misschien komt dat financieel niet uit daar waar zo’n titel rustig een jaar lang continu tegen een hoge prijs aangeboden wordt. En zo zijn er genoeg redenen te verzinnen waarom dit niet wenselijk is. Het is natuurlijk hypothetisch, maar als dit concept – vanuit hoe men omgaat met demo’s – een weg weet te vinden (zoals dat microtransacties ook hun weg hebben gevonden) naar games, dan is het einde zoek. Laat weten in de comments hoe jullie hierover denken.