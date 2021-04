Reflectie | Sony en Epic zijn wel erg dikke maatjes – Terwijl Microsoft hard aan de weg aan het timmeren is met talloze acquisities en Xbox Game Pass, blijft het vanuit kamp Sony toch relatief stil. Ze zullen ongetwijfeld achter de schermen bezig zijn met een aantal toffe projecten en die te zijner tijd onthullen, maar toch lijkt er een interessante ontwikkeling aan de hand te zijn. Met twee vrij forse geldbedragen heeft Sony inmiddels bijna een half miljard dollar geïnvesteerd in Epic Games, met slechts als uitleg dat dit investeringen zijn om “de samenwerking te verbeteren”. Hoog tijd om de aluminiumfolie-hoedjes erbij te pakken en lichtjes te speculeren over waar Sony en Epic in hemelsnaam mee bezig zijn. Johnny en Chris, wat zijn jullie gedachtes hierover?

Chris

Epic Games is natuurlijk niet zomaar een bedrijf. Hoewel Fortnite een megasucces was/is en nog steeds een groot publiek heeft, heeft Epic ook andere franchises die zeer succesvol zijn (geweest). Wat te denken van een Unreal Tournament of Gears of War. Veel belangrijker dan de games is natuurlijk de Unreal Engine, waar een behoorlijk portie van de game industrie gebruik van maakt. De Unreal Engine heeft altijd wel grafische grenzen verlegd en met de laatste tech demo van de Unreal Engine 5 kan men zien hoe indrukwekkend de graphics op termijn kunnen worden van de huidige generatie games. Nu Sony mee investeert op dit gebied, kunnen zij er natuurlijk met de PlayStation 5 winst uithalen. Denk bijvoorbeeld aan een betere of gewoon zeer goede optimalisatie van de Unreal Engine 5 voor games die draaien op de PS5.

Maar Epic heeft ook de Epic Games Store. Een directe concurrent van Valve met hun Steam. Toch wel het grootste en meest populaire pc-platform voor games dat er is. Gezien Sony niet vies is om de pc-markt te betreden met hier en daar een titelt, is investeren in Epic misschien ook wel twee vliegen in een klap. Je investeert mee in een game engine die gerenommeerd is binnen de game industrie en je baant je een weg in het pc-landschap. Ik denk dat de investeringen van Sony in Epic Games niet verkeerd zijn op lange termijn. Het is alvast een beetje de hand in de snoeppot van de toekomst stoppen. Terwijl Microsoft een flink offensief inzet met acquisities, is Sony op een wat minder prominente manier bezig met hier en daar wat puzzelstukjes te leggen voor misschien wel een harde knal.

Johnny

Bij dit soort nieuws wordt er altijd gelijk aan games gedacht, maar volgens mij heeft de investering meer met films en series te maken. De Unreal Engine is namelijk erg populair voor de visuele effecten, waar Hollywood vandaag de dag zo zwaar op leunt. Grote studio’s, zoals Disney, hebben de technologie gebruikt om de K-2SO Imperial Droid uit Rogue One tot leven te brengen en al die prachtige landschappen in The Mandalorian hebben we ook aan de Unreal Engine te danken. Dat zijn slechts een aantal voorbeelden uit een industrie die steeds meer en meer om CGI draait. Sony bezit heel wat IP’s die daar baat bij hebben. Ghostbusters, Men in Black, Jumanji en Spider-Man of animatiefilms zoals Hotel Transylvania en The Smurfs. Dit is slechts het topje van de ijsberg.

Daarnaast is Sony sowieso erg druk in de weer met hun filmtak. Ze hebben onlangs exclusieve deals met Netflix en Disney+ gesloten en ook heeft Sony een PlayStation Plus Video Pass pilot gelanceerd in Polen. Tot slot werkt PlayStation Productions aan meerdere projecten om games naar het grote of kleine scherm te brengen. Uncharted is inmiddels af en The Last of Us is goed op weg. Dan wordt er ook nog aan zowel Twisted Metal als Ghost of Tsushima gewerkt. Epic Games is daarom een erg goede partner om te hebben en een slimme investering om te doen. Want of het nu gaat om de Epic Games Store, betere Unreal Engine ondersteuning op de PlayStation 5, de expertise voor visuele effecten in films en series, de technologie is breed inzetbaar en zo kan Sony van alle walletjes mee-eten.

Nando

Ja, ik kan er toch niet omheen dat ik richting de games blijf denken, en wel voor één specifieke reden: de Unreal Engine. Met het groeiende aantal ontwikkelaars onder de paraplu van PlayStation Studios is het geen gek idee dat onderlinge samenwerking nóg relevanter gaat worden, en hoe krijg je dat beter voor elkaar dan door ze dezelfde engine aan te bieden? Ik denk dat de investeringen van Sony daar een significante rol spelen, want zo hebben first-party studio’s voorrang op verbeteringen en aanpassingen die zij aanvragen bij Epic Games – die al een gedeelte van de engine heeft herschreven voor de SSD van de PlayStation 5 – én de ontwikkelaars kunnen onderling sneller en beter samenwerken.

Daarnaast is het maken, onderhouden en updaten van een engine een dure aangelegenheid die ook nog eens flink wat tijd wil/kan kosten. Als voorbeeld kijken we naar Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Kojima Productions is ruim vijf jaar bezig geweest met de ontwikkeling en het heeft naar verluidt zo’n 80 miljoen dollar gekost, en een deel van die tijd is gegaan naar het maken van de FOX Engine. De exacte getallen zijn lastig te berekenen, maar als elke studio van PlayStation dergelijke kosten maakt aan het onderhouden van hun eigen engine, dan loopt dat in tijd en centjes flink op. Ik snap Sony dan ook als ze besluiten om met Unreal Engine 5 een poging te doen om daar meer uniformiteit in te brengen.