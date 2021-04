Special | De Sound BlasterX G6 – Creative Technology heeft een behoorlijk goede reputatie als het gaat om geluidskaarten. Niet alleen waren ze een van de eerste, tegenwoordig zijn ze ook amper weg te denken op het gebied van geluid in je pc. Mocht je een dikke pc willen samenstellen en wat extra tientjes willen spenderen voor je geluid, dan zit je al gauw te kijken naar de geluidskaarten van Creative. Al een tijdje beperkt het aanbod van Creative zich niet tot enkel geluidskaarten voor pc, want ze hebben ook de Sound Blaster(X), een DAC dat als externe geluidskaart kan functioneren. Dit bekijk ik eens nader, gezien het binnen zijn categorie erg populair is onder gamers die iets extra’s willen voor hun set-up als het gaat om geluid.

Het DAC gaat eraf

Natuurlijk kan je genoegen nemen met een gameheadset, die je aansluit op je controller, maar er zijn ook mensen die wel eens wat meer willen hebben. Gamers die op de PS4 extra power in hun geluid wilden hebben konden zoal gebruikmaken van de optische aansluiting. Die is afwezig op de PS5, dus zul je via HDMI geluid moeten doorsturen of modules moeten aansluiten via USB. De Sound BlasterX ondersteunt zowel optisch als USB, dus voor beide consoles is dit een mooi onderdeel voor je set-up. Gaming headsets zijn er tegenwoordig flink op vooruit gegaan qua geluidskwaliteit, maar ook daar zit een limiet op. Het moet immers betaalbaar blijven voor de consument.

De Sound BlasterX G6 geeft je wat meer de ruimte om flink te kunnen upgraden op dit gebied. De koptelefoon aansluiting is gesplitst met de microfoon aansluiting. Zo kun je een meer dan degelijke koptelefoon gebruiken tijdens het gamen in combinatie met een externe microfoon. Omdat de Sound Blaster behoorlijk wat in zijn mars heeft qua kracht, kan je er ook koptelefoons op aansluiten die behoorlijk wat weerstand hebben (bijvoorbeeld een Sennheiser HD 660S). Natuurlijk kun je er ook gewoon een game headset op aansluiten die een gesplitste y-aansluiting heeft, bedoeld voor pc. Kortom, je kan het via deze DAC zo gek maken als je zelf wilt.

De mogelijkheden zijn oneindig

Aan de rechterzijde vind je drie knoppen op de Sound BlasterX G6. De schuifknop is bedoeld voor low en high gain voor je headset. Oftewel als je headset te zacht klinkt zet je de Sound BlasterX G6 op high. De overige twee knoppen zijn bedoeld om je geluid qua performance te beïnvloeden. De eerste knop is bedoeld voor de Scout modus, die de middentonen en treble boosten voor een competitief voordeel. De middelste knop is bedoeld voor de SBX wat eigenlijk een beetje de echte magie van het beestje is. De SBX knop activeert namelijk de digital signal processor (DSP), oftewel de smaakmaker van het geluid. Hier komt de software van de Sound BlasterX wat meer om de hoek kijken, want je kan er behoorlijk diep mee gaan.

Via de SBX kan je bijvoorbeeld je virtuele soundstage verbreden en dit via de software aanpassen naar je smaak. Het mooie is dat alles op de DAC wordt opgeslagen, zo ook alle overige equalizer aanpassingen voor de overige modi, dus op de console kan je hier ook naar hartenlust van gebruikmaken. Hoewel de surround verruiming niet zo indrukwekkend is als die van een GSX 1200 Pro van EPOS (enkel te gebruiken op pc overigens), is het goed genoeg om er een immersieve ervaring uit te halen. Mocht je van zowel de Scout modus als SBX geen gebruik willen maken en een stuk natuurlijker geluidsprofiel willen hebben, dan kan je door middel van de Scout modus knop ingedrukt te houden de Sound BlasterX in Direct modus zetten. Voor bijvoorbeeld muziek van hoge bitrate kwaliteit is het een aanrader om een zo puur (unprocessed) mogelijke sound te hebben.

De moeite waard?

Ik kan niets anders zeggen dan dat de Sound BlasterX G6 een indrukwekkend stukje hardware is. Het biedt erg veel zo uit de doos, maar de software weet nog meer uit de kast te trekken. Voor console gamers is dit een geweldige optie om je geluidservaring mee naar een hoger niveau te tillen, terwijl het behoorlijk vriendelijk is voor je portemonnee (± €140,-). Want laten we eerlijk wezen, zodra je echt goed spul voor een sublieme audiobeleving wilt, dan kost dit wel enkele flappen. Gezien de opties die de Sound BlasterX G6 biedt en ook de diverse mogelijkheden die het toelaat bij gebruik, is dit zeker een aanrader.