Immortals: Fenyx Rising werd onlangs uitgebreid met Myths of the Eastern Realm. Dit was de tweede uitbreiding na A New God en spelers mogen nog een derde uitbreiding verwachten. Deze derde uitbreiding heet ‘The Lost Gods’ en zal volgende week verschijnen.

Ubisoft heeft de releasedatum op 22 april vastgesteld en net zoals de vorige uitbreiding zal Fenyx hierin geen hoofdrol opeisen. Je speelt met een nieuwe held die de naam Ash draagt en met haar reis je naar een nieuwe locatie. Ubisoft moet nog beelden vrijgegeven, dus voor nu moeten we het met de volgende omschrijving doen.

“Ash’s mission is to travel to a new land, the Pyrite Island, to find and reunite the gods who left Olympos in a huff after a falling-out with Zeus. These “lost gods,” including Poseidon and Hades, will all need to be convinced to return to the Pantheon and restore balance to the world. Naturally, there are plenty of monsters standing between them and Ash, which players can dispatch using a new, brawler-inspired combat system.”