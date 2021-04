Spider-Man: Miles Morales was een cross-gen launch game voor de PlayStation 5. Het nieuwe avontuur is dus zowel op de PlayStation 4 als PlayStation 5 te spelen en dat pakt goed uit, want de verkopen gaan als een raket. In de Verenigde Staten blijkt de titel al meer exemplaren verkocht te hebben dan The Last of Us: Part II en Ghost of Tsushima.

Wat hier natuurlijk in helpt is dat de game op twee platformen te verkrijgen is, daar waar de andere toppers van Sony die vorig jaar verschenen enkel op de PlayStation 4 verkrijgbaar zijn. Met de goede verkopen van Spider-Man: Miles Morales staat de game nu op de vijfde plek van best verkopende games in de afgelopen 12 maanden. The Last of Us staat op plek zeven en Ghost of Tsushima op plek acht.

Verder konden we een maand geleden nog melden dat de PlayStation 5 de best verkopende console ooit was in de Verenigde Staten, zowel qua units als qua opbrengsten. Nu een maand verder deelt de NPD Group via Mat Piscatella dit nieuws opnieuw, maar dan over vijf maanden gezien. Niet geheel verrassend blijft de trend behouden en daarmee is de prestatie best bijzonder te noemen. De console is immers nauwelijks te verkrijgen.

De PlayStation 4 was eerder de snelst verkopende console ooit in 5 maanden in de VS, maar diens opvolger heeft de kroon nu duidelijk overgenomen. Aangezien de PS5 ook duurder is dan de PS4, is het automatisch zo dat de nieuwe spelcomputer van Sony ook het meest opbrengt qua geld. Het ziet er voorlopig echter niet naar uit dat Sony snel meer PS5-consoles kan maken, door tekorten aan halfgeleiders. Het is dus afwachten of de nieuwe spelcomputer deze indrukwekkende start vast kan houden.