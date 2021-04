We weten ondertussen wie Ellie en Joel zullen vertolken in de HBO serie van The Last of Us, een acteur voor de rol van de broer van Joel was echter nog niet gevonden. Daar is nu verandering in gekomen.

Dankzij Deadline weten we dat de rol van Tommy zal worden ingevuld door Gabriel Luna. Luna speelde onder andere in de series: Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D en Matador, en speelde in de film Terminator: Dark Fate.

Het is de bedoeling zo snel mogelijk te beginnen met filmen. Het eerste seizoen van The Last of Us zal het eerste deel van de franchise volgen.