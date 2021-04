Het ziet er naar uit dat het erg goed gaat met IO Interactive. Begin 2019 opende de ontwikkelaar een tweede studio in Malmö, Zweden. We zijn nu twee jaar verder en nu is er een derde studio bij gekomen.

IO Interactive heeft nu ook een team zitten in Barcelona. Voor de drie studio’s geldt dat ze gelijkwaardig zijn en dat daardoor elk team een ‘significante impact’ zal hebben op de games waarmee de ontwikkelaar bezig is. De titels waar ze aan werken zijn: Hitman III – om nieuwe content toe te voegen – , Project 007 en een totaal nieuwe IP.

CEO Hakan Abrak laat weten zeer blij te zijn met de nieuwe studio in Barcelona en ziet het ook als de volgende stap om de meest gewilde ontwikkelaar van Europa te worden:

“There are exciting times ahead at IO Interactive and I am proud to announce the next step in our plans for the most desirable game company in Europe. IO Interactive Barcelona will become the third studio to join our efforts to create phenomenal experiences for our players and communities. All three of our studios have extremely talented developers who are passionate and driven towards making an impact in our industry. A core part of our philosophy is that everyone at IOI has a significant and impactful role to play in realizing our dreams, regardless of where they’re located. Think of it as we are one studio, in multiple locations.”