Tijd voor een feestje, want Tekken 7 heeft onlangs een nieuwe mijlpaal bereikt: sinds de launch in 2017 heeft de game inmiddels al meer dan 7 miljoen exemplaren verkocht. Dat maakte regisseur Katsuhiro Harada bekend op zijn Twitter pagina.

Om de fans van de franchise te bedankten, plaatste hij ook een afbeelding van deze prestatie online, die je bovenaan dit artikel kan bekijken. Tekken 7 blijft actief ondersteund worden, dus de kans dat dit aantal blijft groeien, is reëel. De game bereikte vorig jaar in september de kaap van 6 miljoen, dus deze nieuwe mijlpaal is zeker en vast indrukwekkend.