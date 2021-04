Marvel’s Avengers is dan misschien niet het succes geworden waar Crystal Dynamics op had gehoopt, toch probeert de ontwikkelaar de game te voorzien van verschillende updates om het geheel fris te houden. We mogen dit jaar nog een hoop content verwachten en het volgende evenement, “Tachyon Anomaly” genaamd, gaat volgende week van start.

Dit evenement zet echter de regels van de game ietwat op zijn kop, want er vindt een grote verandering plaats. Tijdens het evenement kan je namelijk met meerdere spelers hetzelfde personage kiezen tijdens eenzelfde missie, terwijl dit voordien niet mogelijk was. Is één Hulk te weinig voor je? Dan kan je gewoon met twee tegelijk smashen! Wil je voor totale chaos gaan, dan kan je ook gewoon met een party van vier Hulks spelen! Fans vroegen op Twitter of deze verandering permanent zou zijn, waarop het volgende antwoord werd gegeven:

“Let us know what you think of this event and if you want it to return! We’ll be listening for feedback!”