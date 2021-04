Eerder deze week werd aangekondigd dat Aloy, uit het populaire Horizon: Zero Dawn, naar Fortnite zou komen en intussen heeft onze heldin haar intrede gemaakt. Uiteraard vraagt dit om een nieuwe, doch ietwat korte, trailer.

De basis Aloy skin zal je 1500 V-Bucks kosten, maar als je één potje met deze skin speelt op de PS5 krijg je de Banuk Ice Hunter outfit er gratis bij. Een volledige bundel met alle Horizon: Zero Dawn content kost je 2600 V-Bucks en in dit geval krijg je ook de Glinthawk glider erbij, om zo in stijl het slagveld op te vliegen.

Bekijk de trailer hieronder.