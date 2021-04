Een interessante ontwikkeling de afgelopen 24 uur rondom de Japanse ontwikkelaar en uitgever Square Enix. Bloomberg Japan plaatste een artikel waarin zij aangaven dat de bekende uitgever te koop zou zijn en dat er meerdere geïnteresseerde partijen waren. Het bericht is gebaseerd op twee bankiers die bekend zijn met de situatie, hoewel niet duidelijk werd of het om het bedrijf in het algemeen ging of alleen de gamesafdeling.

Met het opkopen van Bethesda door Microsoft is niks meer te gek, dus logischerwijs bracht dit veel speculatie op gang. Zelfs het aandeel van Square Enix zag een stijging op de beurs. Wie de geïnteresseerde partijen zouden zijn werd niet duidelijk, maar Square Enix was er als de kippen bij om het vuurtje te doven. Er is geen intentie om Square Enix te verkopen en ook hebben ze geen aanbod van externe partijen gekregen.

Bloomberg has reported today that there is interest from several buyers to acquire Square Enix. However, this report is not based on any announcement by Square Enix Holdings Co., Ltd.

We do not consider selling off the company or any part of its businesses, nor have we received any offer from any third party to acquire the company or any part of its businesses.