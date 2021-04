Volgende week verschijnt de remaster/remake van NieR voor de PlayStation 4. Met deze aanstaande release is PlayStation Underground in de game gedoken en dat levert een nieuwe gameplayvideo op van ruim een kwartier.

Deze video laat een complete dungeon run zien met een baasgevecht op het einde. Ook is het een uitstekend middel om te bekijken in hoeverre de game er op vooruit is gegaan ten opzichte van het origineel.

NieR Replicant ver.1.22474487139… verschijnt op 23 april en meer over de game lees je hier.