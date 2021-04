Destiny 2 kent naast de seizoenen natuurlijk ook terugkerende evenementen en een daarvan is de Guardian Games. Deze gaan volgende week dinsdag weer van start en om ons alvast warm te maken heeft Bungie een nieuwe trailer uitgebracht. Het evenement zal duren tot 9 mei, wanneer tussen 7 en 9 mei de Closing Ceremonies zullen plaatsvinden.

Net zoals vorig jaar zullen de Hunters, Warlocks en Titans het tegen elkaar moeten opnemen in verschillende uitdagingen, waarin hun moed, vaardigheid en vastberadenheid op de proef wordt gesteld. Hierbij is het advies om de Contender Cards en Triumphs te voltooien/in de gaten te houden, want dit levert een extra beloning op bij Eva Levante.

De beloningen die zoal te verdienen zijn, zijn als volgt: Heir Apparent Exotic Machine Gun en Catalyst, een Exotic Sparrow, Legendary klasse-items, twee emblemen en twee shaders. Verder heeft Eververse een nieuwe Guardian Games Universal Ornament Set met gloeiende klasse-items, een nieuw wapenornament voor Heir Apparent, sportieve Exotic emotes en meer in de aanbieding.

Guardians die de openingsquest hebben voltooid kunnen een speciaal Guardian Games-jack ophalen. Spelers die deelnemen aan de Guardian Games Closing Ceremony kunnen een gouden speld ophalen ter herinnering aan de winnende klasse.