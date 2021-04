Begin deze maand konden we melden dat Genshin Impact een PlayStation 5 versie zou krijgen. Helaas konden we toen nog geen releasedatum delen, maar in de tussentijd is die ook gecommuniceerd en lang hoeven we niet te wachten. De release van de PlayStation 5 versie staat namelijk gepland voor 28 april, zo laat Sony via het PlayStation Blog weten.

De PS5-upgrade kent een resolutie van 4K met daarbij verbeterde textures. Ook zal de game sneller laden dankzij de SSD in de console. Spelers mogen daarnaast nieuwe content verwachten via versie 1.5, zo worden er nieuwe evenementen toegevoegd, alsook nieuwe vijanden. Het verhaal van Noelle gaat verder en er worden twee nieuwe personages geïntroduceerd: Eula en Mondstadt.

Verder brengt de PS5-upgrade ook gelijk nog wat verbeteringen naar de game, wat de speelervaring nog verder moet optimaliseren en versoepelen. Meer specifieke details daarover kun je hier vinden.