CD Projekt RED gaat door een moeilijke tijd. De reputatie van de Poolse ontwikkelaar hebben ze zelf aardig de vernieling in geholpen en ondanks verschillende updates is Cyberpunk 2077 nog niet op het niveau waar het moet zijn. Zo is de game nog altijd niet verkrijgbaar via de PlayStation Store, maar de ontwikkelaar doet z’n best om alle problemen met de game op te lossen en de beloftes in te lossen.

Ondanks de roerige tijden gaat het aan de zakelijke kant eigenlijk best goed. Recent opende het bedrijf nog een studio in Vancouver door Digital Scapes op te kopen. Ook blijkt uit de cijfers dat hun omzet extreem is gestegen. Dit is natuurlijk te danken aan de verkopen van de game, dat overduidelijk ondanks alle perikelen goed is gegaan. Het bedrijf noteert over heel 2020 $562 miljoen omzet. In vergelijking, het vorige record staat op $210 miljoen in 2015 toen The Witcher 3: Wild Hunt uitkwam.

De omzet is dus ruim met het dubbele toegenomen en dan te bedenken dat Cyberpunk 2077 pas aan het einde van het jaar uitkwam.