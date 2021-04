Battlefield 6 zal als alles goed gaat later dit jaar verschijnen, hoewel de titel officieel nog aangekondigd moet worden. Dit gebeurt naar verwachting binnen enkele maanden tijdens een nieuwe EA Play Showcase en dan zullen we erachter komen op welke platformen de shooter zal verschijnen.

Er bestaat een kans dat dit nieuwe deel de vorige generatie overslaat. Bekend Battlefield leaker Tom Henderson meldt dat de game de PlayStation 4 en Xbox One zal negeren en direct inzet op de nieuwe generatie hardware. Dit baseert hij op het gegeven dat hij nog altijd niets over last-gen platformen vernomen heeft.

Of het klopt is natuurlijk afwachten. Nadien zegt Henderson echter dat de primaire drijfveer achter deze beslissing Game Pass zou kunnen zijn, waar Battlefield 6 dan direct op beschikbaar zou moeten zijn. Via Game Pass zou EA gelijk een groot publiek kunnen bereiken, dus dan is het negeren van oudere platformen een risico nemen waard.

Verder gaf DICE eerder nog aan dat de nieuwe Battlefield mikt op innovatie dat mogelijk gemaakt wordt door de nieuwe hardware. Daarmee sloot de ontwikkelaar last-gen systemen niet uit, maar expliciet werden ze niet genoemd. Bij meer nieuws lees je het hier.